Die Kelly Family feiert ein umjubeltes Jubiläumskonzert

Erfurt. Ein Sturm fegte am Sonntagabend nicht nur durch Thüringen, sondern auch durch die Erfurter Messehalle. Entfacht hat ihn mit einem Hit- und Pyrotechnik-Feuerwerk The Kelly Family, die bereits zum dritten Mal binnen eines Jahres in Thüringen gastierte und dennoch wieder vor einem bereits seit Wochen ausverkauften Haus spielte.

Nachdem die stimmgewaltigen Geschwister fast auf den Tag genau vor einem Jahr im Rahmen ihrer Band-Reunion in der Messe und danach Ende Mai auf dem Domplatz aufgetreten waren, feierten sie nun mit mehr als 6000 Fans ihr vor 25 Jahren erschienenes Album „Over The Hump“. Jene vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnete Platte, die ein Meilenstein in der Bandgeschichte war und The Kelly Family den Durchbruch in Deutschland bescherte.

Im ersten Teil des Konzerts spielte die Kultformation das Album in der Reihenfolge der Original-Titelliste einmal komplett durch - vom griffigen „Why Why Why“ bis zum eher kitschigen „Santa Maria“. Und die Fans, textsicher wie eh und je, gingen vom ersten Takt an mit. In Teil zwei folgten weitere mehr als ein Dutzend Songs von der nagelneuen Single „Over The Hump“ - die zum Jubiläum des Erfolgsalbums erschien - über „Nanana“ bis zu „Fell In Love With An Alien“.

Auch Angelos spektakuläres Drum Solo durfte nicht fehlen, ebenso wie eine Fülle von warmherzigen Liebeserklärungen an das in diesen Tagen so gebeutelte Thüringen, Erfurt und die treue Fangemeinde: Kathy findet, dass „die Thüringer Würstchen viel besser sind als die Nürnberger“, und Jimmy fühlt sich „ein großes Stück in Deutschland und auch in Thüringen daheim, auf jeden Fall“.

Patricia, Angelo und John versicherten, wie dankbar sie dafür sind, in Erfurt spielen zu dürfen und vom Publikum mit derart viel Zuneigung empfangen zu werden. The Kelly Family, das sind sieben zu Individualisten gereiften und dennoch perfekt miteinander harmonierende Vollblutmusiker, die die Bodenhaftung nicht eingebüßt haben und von großer Dankbarkeit ob ihres neuerliche Erfolgs erfüllt sind.

Wenn die aktuelle Tour Ende Februar endet, werden die sieben Geschwister erst einmal wieder ihre Solo-Projekte verfolgen. Eine weitere Tour ist vorerst nicht geplant, noch nicht. Dafür steht aber schon die nächste Generation mit im Rampenlicht: In Erfurt waren das jedoch nicht Angelos fünf Sprösslinge, sondern Joeys eigens mit dem Zug aus Köln ausgereiste Tochter Lilli 13: Mit niedlicher Zahnspange und purpurrotem Umhang interpretierte sie, nein, keinen Kelly-Song, sondern Peter Maffays „Ich wollte nie erwachsen sein.“