Die Panne mit der Kanne

Das war zu erwarten. Die Kannen-Familie Kannelore, Gießbert, Gießabella und Blumian ging weg wie geschnitten Brot. Keine zwei Stunden, und die 621 Maskottchen in den drei Verkaufsstellen waren ausverkauft. Wieso 621? Hieß es nicht limitierte 1000er Erfurt-Edition? Niemand konnte vorhersagen, dass die Erfurter so begeistert von der Kannen-Familie sind, heißt es nun. Da ist was dran, wenn man das anfängliche Genöle zur Buga noch im Ohr hat. Aber inzwischen sieht der „Dieringer“, was rundum entsteht und passiert. Er wird langsam warm mit „seiner“ Buga. Und da zückt man gern den Geldbeutel für Kannelore&Co..

Und dann noch limitierte Edition. Man bemühe sich um die Lieferung der restlichen Exemplare, hieß es demütig. Das könne etwas dauern. Mit der Bitte um Nachsicht wird auch auf den Verkauf der offiziellen Edition zum Buga-Start 2021 verwiesen. Den Buga-Leuten könnte man bei der kleinen Panne zu Gute halten, dass es durchaus schwer ist, die „Ärforder“ zu durchschauen. Nun weiß man, wie sie ticken. Sie haben Buga-Feuer gefangen. Hat aber gedauert. Und am Ende sagen sie dann: „Menno, war das lässch“.