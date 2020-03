Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Die Partei“ beklagt in Erfurt den Mohring-Abgang

Es hat eine Weile gedauert, nun meldete sich aber auch Deutschlands bekannteste Satirepartei zu den politischen Verwicklungen in Thüringen zu Wort. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns Mike Mohring klaut!“ tönt Sprechgesang der PARTEI am Sonntagnachmittag über den Anger. Die Gruppe um Eggs Gildo baute sich mit ihren teilweise an die Fridays-for-future-Bewegung erinnernden Bannern an der Nordseite der Hauptpost auf und drehte zwischenzeitlich auch kleine Runden über den Platz. Abgerundet wurde die Performance standesgemäß mit einer Charge Dosenbier.

Lesen Sie ebenfalls:

Die Stellvertreter übernehmen Thüringer CDU

Politischer Aschermittwoch in Apolda: Mohring beklagt sich – Merz teilt gegen Ramelow aus

Thüringer CDU-Politiker müssen zum Rapport in Berlin