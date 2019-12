Die Spitze der Platte – Treffpunkt Dach

Das Plakat namens „PlattenSpieler“ prangte seit Tagen an den Plattenbauten im Rieth und war als Einladung für Bewohner und Geschäftsleute gedacht. Studenten der Fachrichtungen Architektur und Stadtplanung (ASW), Angewandte Sozialwissenschaften (ASW), Bauingenieurwesen, Konservierung/Restaurierung BKR), Landschaftsarchitektur, Garten und Forst (LGF) sowie Wirtschaft, Logistik und Verkehr (WV) der Fachhochschule Erfurt präsentierten gestern im Werkraum der Vilnius-Passage die Ergebnisse einer interdisziplinären Projektwoche.

Visionen, Ideen und Konzepte zum Plattenbaugebiet Rieth mit seinen rund 6000 Bewohnern brachten 250 Teilnehmer des Workshops zu Papier, auf Fotos oder Planungsvorlagen. Alles andere als ein Spiel. Denn vom Treffpunkt Dach mit Grillplatz und zum Teil überdachten Sitzecken über ein Rieth-Monopoly, die Wiedereinrichtung einer Bibliothek unter dem Motto „Rieth me“, „Urlaub im Rieth“ mit Liegestuhl und Sonnenschirm an der Schmalen Gera bis zu Lieblingsorten reichten die Vorschläge.

Zu mehreren Themen befragten die Schöpfer der Konzepte im Vorfeld die Bewohner zwischen Györer- und Riethstraße. Dabei erfuhren sie, dass die älteren Einwohner den 1978 geschaffenen Keramikfiguren von Eberhard Heiland am Brunnen der Völkerfreundschaft noch immer nachtrauern. Diese wurden nach Frostschäden 1988 demontiert. Wenn schon keine Figuren, dann wenigstens ein Schach der Völkerfreundschaft, dachte sich eines der Teams, das das Spiel auf dem Vorplatz der Vilnius-Passage aufgebaut hatte. Dem Gedanken der Völkerfreundschaft ließ ein weiteres Team mit einem bunten Schilderwald unter dem Thema „Wenn sich die Heimat verschiebt“ Raum.

Laut Klaus Nerlich, Professor an der der Fakultät Architektur und Lehre, finden sich die Studenten einmal im Semester zu einem derartigen Intensivprojekt zusammen. Dabei forschten die Teilnehmer auch zur Geschichte der Plattenbausiedlung im Norden, stellten auf Fotos den Ist-Zustand dar und entwickelten daraus neue Ideen. Etwa „Park statt parken“, um neue Grünräume zu erschließen. Stephanie Kaindl, Professor an der Fakultät Architektur und Stadtentwicklung, freute sich, dass die Stadt innerhalb des Lokalen Aktionsplanes gegen Rechts (LAP) 5000 Euro zum Gelingen des interdisziplinären Workshops beisteuerte, in dem 45 Projekte präsentiert wurden.

Als Aktivierung des öffentlichen Raumes und Verbesserung der sozialen Strukturen betrachtete Ortsteilbürgermeister Wilfried Kulich das Vorhaben. Er setzt sich schon länger dafür ein, dass vor allem die Jugendlichen einen Ort der Begegnung vorfinden können.

Ein fehlendes Bürgerhaus erschwere jedoch offensichtlich solche Bemühungen. Da das einstige Flüchtlingsheim in einer einstigen Kita nun leer gezogen ist, sehe er eine neue Chance, wofür sich Ortsteilrat, die Wohnungsbaugenossenschaften und die KoWo strakt machen wollen.