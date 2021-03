Die Polizei fahndete am Samstag erfolgreich nach einem in Ringleben bei Erfurt gestohlenen Pkw.

Bange Stunden hatte eine 69-Jährige aus Ringleben, deren Auto am Samstagnachmittag gestohlen wurde, aber am Abend wieder zurück kam.

Dieb fährt mit Polo in Ringleben davon

Nichts Schlimmes ahnte eine 69-jährige Frau aus Ringleben, als sie am Samstagnachmittag ihr Auto aus ihrem Grundstück fuhr. Um das Hoftor zu schließen, ließ sie den VW mit laufenden Motor zurück. Ein unbekannter Mann nutzte den kurzen Moment, setzte sich hinter das Steuer und fuhr mit dem Auto davon. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber kamen auf der Suche nach dem VW zum Einsatz. Nach zwei Stunden intensiver Fahndungsmaßnahmen wurde das Auto in Erfurt gestoppt. Der 33-jährige Fahrer war der Polizei bereits bestens bekannt. Er war betrunken, stand unter Drogeneinfluss und war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet und eine Blutentnahme veranlasst. Noch am Abend bekam die Autobesitzerin ihren VW Polo zurück.