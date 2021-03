Die Polizei hatte es in Erfurt mit einem Mann zu tun, der Gefallen an Zahnbürsten gefunden hatte. (Symbolfoto)

Erfurt. Mit jede Menge Zahnbürstensets wollte sich ein Dieb in Erfurt davon machen. Er scheiterte an einer couragierten Mitarbeiterin.

Dieb klaut in Erfurt 84 Zahnbürstensets

Ob 84 Aufsatzsets für Zahnbürsten für einen Ladendieb selbst oder zum Weiterverkauf bestimmt waren, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, dass der Versuch die Ware zu stehlen, schief ging, wie die Polizei mitteilt. Am Donnerstagabend wurde der Mann in einem Supermarkt im Erfurter Norden dabei erwischt, wie er die Beute in seinem Rucksack und seiner Jacke verschwinden ließ. Als er von einer Mitarbeiterin gestoppt und nach seinen Ausweisdokumenten gefragt wurde, weigerte sich der Dieb die Dokumente herauszugeben. Die hinzugezogenen Beamten stellten seine Identität fest und fanden bei der Durchsuchung seiner Sachen die 84 Sets. Die Beute hat einen Wert von knapp 1000 Euro.