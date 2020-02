Dieb schleicht sich in Wohnung in Erfurt

Dieb schleicht sich in Wohnung in Erfurt

Ein Dieb hat sich am Dienstag in die Erfurter Wohnung eines 25-Jährigen geschlichen und ein Schlüsselbund und ein Fahrrad gestohlen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe der 25-jährige Bewohner beim Heimkommen in seine Wohnung wohl die Tür nicht richtig geschlossen. Durch die offen stehende Tür sei der Dieb in die Wohnung gelangt, habe ein Schlüsselbund gestohlen und damit aus dem Keller ein Mountainbike im Wert von etwa 1500 Euro mitgenommen. Dies bemerkte der Mann erst am nächsten Tag, an dem er auch Anzeige erstattete.