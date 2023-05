Diebe brechen in Erfurter Keller ein und begehen einen großen Fehler

Erfurt. Schneller als von den Dieben erwartet war die Erfurter Polizei vor Ort. Sie traf bei ihrer Fahndung auf drei Verdächtige.

Diebe haben am Wochenende ein Mehrfamilienhaus am Nonnenrain in der Nähe des Stadtparks heimgesucht und sind in acht Kellerräume eingebrochen. Doch vergaßen sie, nach ihrer nächtlichen Tat das Licht wieder auszuknipsen. Die Nachlässigkeit könnte ihnen zum Verhängnis geworden sein.

Denn wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein Bewohner des Hauses auf das dauerhaft brennende Kellerlicht aufmerksam. Als er nachschaute und feststellte, dass acht Keller gewaltsam aufgebrochen waren, rief er die Polizei.

„Durch diesen Umstand wurden die Straftaten frühzeitig polizeibekannt“, berichtet der Inspektionsdienst Süd der Erfurter Polizei. Bei der baldigen Nahbereichsfahndung stießen die Beamten auf drei Personen, die offensichtlich einen verdächtigen Eindruck machten. Allerdings betont die Polizei, dass erst die weiteren Ermittlungen zeigen werden, ob die Personen mit den Kellereinbrüchen im Zusammenhang stehen.

Am Tatort wurden umfangreich Spuren gesichert. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen ein Werkzeugkoffer. Jedoch konnte noch nicht mit allen Geschädigten Rücksprache gehalten werden, heißt es von der Polizei.