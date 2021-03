Diebe brechen in Melchendorf in Keller ein

Diebe am Wochenende ein Mehrfamilienhaus am Silbergraben in Melchendorf heimgesucht, erklärte die Polizei. Demnach wurde am Sonntagmorgen festgestellt, dass die Täter ein Kellerabteil gewaltsam geöffnet hatten. Sie haben ein Mountainbike der Marke Cube sowie verschiedenes Werkzeug im Gesamtwert von mehr als 1700 Euro gestohlen.