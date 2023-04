Diebe in Erfurt erwischt: Gestohlenes Kinderfahrrad per Zufall wiedergefunden

Erfurt. Nachdem einem Neunjährigen in Erfurt das Kinderfahrrad gestohlen worden war, ist es nun wieder da - dank des Vaters, der den Drahtesel zufällig während einer Busfahrt entdeckte.

Ein 36-Jähriger traute Dienstagabend in Erfurt seinen Augen nicht. Als er im Bus saß, wurde er auf zwei Männer und ein Kind aufmerksam, die mit einem Kinderfahrrad unterwegs waren. Da sein neunjähriger Sohn das gleiche Fahrrad besitzt, rief er zu Hause an. Tatsächlich fehlte vom Fahrrad seines Sohnes jede Spur, so dass der 36-Jährige ausstieg und die Männer ansprach.

Als die Täter mit dem Kinderfahrrad flüchten wollten, hielt es der 36-Jährige fest. Es entwickelte sich eine Rangelei, woraufhin der Mann von einem der Täter geschlagen wurde. Erst als ein Zeuge auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde und die Polizei verständigte, ließen die zwei Männer von dem 36-Jährigen ab und verschwanden mit dem Kind in unbekannte Richtung.

Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf und übergaben dem Mann das gestohlene Fahrrad seines Sohnes.

