Diebe in Erfurt sprengen Zigarettenautomaten

Erfurt. Mit brachialer Gewalt haben Unbekannte in Erfurt einen Zigarettenautomaten leergeräumt. Dabei haben sie nicht nur das Gerät völlig zerstört.

Mit roher Gewalt haben unbekannte Täter in Erfurt einen Zigarettenautomaten leergeräumt. Laut Polizei sprengten sie das Gerät Dienstagnacht gegen 2 Uhr in der Bernauer Straße in Gispersleben. Anschließend bedienten sie sich an den Zigaretten und am vorhandenen Bargeld.

Durch die Explosion wurde demnach nicht nur der Automat vollständig zerstört, sondern auch eine Wand beschädigt. Wie hoch der Sachschaden genau liegt, ist noch unklar. Kriminalpolizei und Spurensicherung waren vor Ort. Ermittelt wird nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 036178400 melden.