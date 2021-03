In eine Arztpraxis in Erfurt sind am Wochenende Unbekannte eingebrochen.

In eine Praxis in der Magdeburger Allee in Erfurt sind am Wochenende Unbekannte eingebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Diebe verschafften sich Zugang in die Räumlichkeiten und stahlen neben Medikamenten auch Werkzeuge und Praxisbedarf. Der Wert der Beute wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.