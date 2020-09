Erfurt. Auf der Suche nach Wertgegenständen zerstörten Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Erfurt zahlreiche Autoscheiben.

Diebe schlagen in Erfurt Scheiben von elf Autos ein

Böses Erwachen für mehrere Autobesitzer am Sonntagmorgen in der Erfurter Südstadt: Unbekannte Täter waren in der Nacht zwischen Saarstraße und Semmelweißstraße unterwegs und schlugen hier jeweils eine der hinteren Dreiecksscheiben von elf Pkw ein.

Aus fünf dieser Fahrzeuge wurden laut Polizei Kleinstmengen Bargeld und diverse Dokumente entwendet. Der Sachschaden an den einzelnen Fahrzeugen lag ungleich höher.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Erfurt zu wenden.