Diebe stehlen mehrere Fahrzeuge in Erfurt im Wert von 70.000 Euro

Erfurt. Am Wochenende haben Diebe in Erfurt mehrere Fahrzeuge im Wert von über 70.000 Euro entwendet. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Eine 43-jährige Frau aus Marbach hatte am Freitagmorgen den Diebstahl ihres Autos festgestellt. Die Diebe hatten in der Nacht ihren Audi A4 im Wert von fast 70.000 Euro gestohlen. Das Auto hatte sie unter einem Carport neben ihrem Wohnhaus geparkt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Suzuki im Wert von mehreren hundert Euro von einem Parkplatz in der Havannaer Straße gestohlen. Die Erfurter Polizei fahndet nach beiden Fahrzeugen.

