Diebe stehlen ungewöhnliches Beutegut aus Autos - Einbruch in Erfurter Windpark

Die Polizei ist in der Nacht zu Freitag gleich zweimal zu einer Wohnung am Berliner Platz in Erfurt ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, gab es zunächst Beschwerden über ruhestörenden Lärm.

Erst hielt der 21-Jährige die Nachtruhe ein, aber bereits nach kurzer Zeit kam es zu einem erneuten Einsatz. Der 21-Jährige hatte seine Nachbarin bedroht und anschließend abermals Unruhe verbreitet.

In seiner Wohnung fand die Polizei neben einem Einkaufswagen eines Supermarktes auch Betäubungsmittel. Ihn erwarten nun neben eines Verfahrens wegen Ruhestörung auch Anzeigen wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Diebe entwenden ungewöhnliches Beutegut

Gleich vier Autos haben Diebe in Erfurt aufgebrochen. In allen Fällen wurde zunächst eine Seitenscheibe der betroffenen Fahrzeuge zerstört. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 1700 Euro.

Bei zwei hochwertigen Fahrzeugen hatten es die Diebe ungewöhnliche Beutegut abgesehen: Sie nahmen die Lenkräder mit. Zudem wurden unter anderem medizinisches Zubehör, ein Display sowie ein Notebook gestohlen. Die Höhe des Beutegutes beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Diebe im Windpark

Am Donnerstag ging bei der Erfurter Polizei die Meldung eines Diebstahls aus einem Windradpark im Ortsteil Möbisburg-Rhoda ein. Unbekannte hatten wohl bereits am Sonntagabend gewaltsam die Zugangstür zu einem der Windräder geöffnet. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Zu dem abgelegenen Windpark können die Täter nach ersten Erkenntnissen lediglich mit einem geländegängigen Kraftfahrzeug gelangt sein. Aus dem betreffenden Windrad wurden Kupferkabel im Gesamtwert von 15.000 Euro entwendet. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.