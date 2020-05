Erfurt. Unbekannte Täter brechen in ein Erfurter Einkaufszentrum ein und stehlen die Tresore einer Bäckerei-Filiale und eines Servicestandes.

Diebe stehlen zwei Tresore aus Erfurter Einkaufszentrum

Aus einem Einkaufszentrum in der Hermsdorfer Straße stahlen Diebe in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zwei Tresore. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu dem Objekt und machten sich in zwei unterschiedlichen Läden zu schaffen.

Die Tresore stammten aus einer Bäckerei und von einem Servicestand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelangten die Diebe so an über 1000 Euro Bargeld.

