Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diebestrio gefasst - Drei Autos aufgebrochen

Diebestrio gefasst

Ein 58-jähriger Mann erwischte Montagnachmittag ein Diebestrio auf frischer Tat. Die Frau und zwei Männer waren in Erfurt in eine Gartenanlage in zwei Parzellen eingestiegen und hatten Werkzeug und verschiedene Haushaltsartikel gestohlen. Als der Gartenbesitzer das Trio ansprach, flüchteten sie zu Fuß. Dank der guten Personenbeschreibung stellte die Polizei die Diebe nach kurzer Zeit. Gegen sie wurde Anzeige wehen besonders schweren Diebstahls erstattet.

Drei Autos aufgebrochen

Am frühen Montagmorgen stellte ein Mann den Aufbruch seines Transporters am Schmidtstedter Ufer in Erfurt fest. Unbekannte hatten eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum des Fahrzeugs einen Scanner, einen Reisepass und eine Stofftasche gestohlen. In derselben Straße wurden zwei weitere Autos mit eingeschlagenen Seitenscheiben festgestellt. Ob die Diebe auch hier fündig geworden sind, ist bislang noch unklar.

Vier Verletzte bei Unfall mit Straßenbahn in Erfurt