Die Arbeit „Schattenwurf“ des Künstlerduos Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper soll als Gedenkort für die Opfer des NSU auf dem Beethovenplatz in Erfurt umgesetzt werden.

Dieses Mahnmal soll in Erfurt an die Opfer des NSU erinnern

Erfurt. In einem Wettbewerb haben Künstler und Landschaftsplaner ihre Ideen für einen neuen Gedenkort entworfen. Der erste Platz nutzt das Sonnenlicht.

Sechs Torbögen aus Stahl bilden das Grundgerüst eines neuen Gedenkortes, der am Landtag entstehen soll. Nach einem Wettbewerb, der eine Art Mahnmal zum Gedenken an die Opfer des NSU forcierte, ist dieser Entwurf als Sieger der Konkurrenz hervorgegangen.

Namen werden auf den Beethovenplatz projiziert

Unter dem Titel „Schattenwurf“ bringt der von Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper erdachte Ort jedoch mehr mit sich, als den Durchgang, der auf den ersten flüchtigen Blick der Planungsillustrationen zu sehen ist. Aus den Stahlelementen wurden die Namen der Mordopfer des NSU herausgelasert, die bei Sonnenlicht auf den Boden projiziert werden oder auf die unter dem torartigen Kunstwerk befindlichen Menschen treffen. Mittels eines QR-Codes soll darüber hinaus ein weiterführendes Informationsangebot geschaffen werden, darunter Texte und Audio-Elemente.

Ausstellung in der Gedenkstätte Topf und Söhne

Hier wurde ebenso auch das Element der Landschaftsplanung inbegriffen, wie in den anderen Vorschlägen, die mal unter dem Namen „Mahnmal“, mal unter dem Namen „Gedenkort“ ihre Bezeichnung finden und in einer aktuellen Ausstellung in der Topf-und-Söhne-Gedenkstätte eine Würdigung erhalten.

Viele Künstler und Landschaftsplaner kommen aus Erfurt

Darunter sind klassische Tafeln und Blöcke, aber auch Konstruktionen, die einen Teil der Freifläche einrahmen, einzelne Bruchsteine auf dem Platz gruppieren oder auch zwei Kugeln, die symbolisch voneinander getrennt eine Beziehung zum Raum aufbauen sollen. Neben Susanne Besser, Andrea Ziegenrücker, Martin Fink, Aischa Vogel und Michal Schmidt aus Erfurt sind auch Künstler und Landschaftsplaner aus Ulm, Rostock, Hamburg und Berlin unter den anerkannten Projekten.

Drei der NSU-Täter stammten aus Thüringen

Zwischen 1999 und 2007 ermordete die rechtsextremistische Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ aus rassistischen Motiven zehn Menschen und verübte drei Sprengstoffanschläge mit zahlreichen Verletzten. Die Täter – Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt – stammten aus Jena, wo sie sich Anfang der 1990er Jahre der erstarkenden Neonazi-Szene anschlossen. Daher spielt das Thema in Thüringen und in unmittelbarer Nähe des Landtags auch in Erfurt eine besondere Rolle.

Alle Entwürfe werden bis Sonntag, den 19. Februar 2023, im Erinnerungsort Topf & Söhne ausgestellt. Der Eintritt ist frei. Wer die Projekte digital anschauen möchte, findet alle Präsentationen unter: www.thueringen.de/nsu-mahnmal