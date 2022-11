Dietrich Grönemeyer und Ulrich Wickert lesen in Erfurt

Erfurt. Der Mediziner und der ehemalige Tagesthemen-Moderator gastieren im Atrium der Stadtwerke.

Ein Krimi am Mittwoch, Heilkunde am Donnerstag. In der kommenden Woche, am 23. und 24. November, jeweils 19.30 Uhr, gastieren der Journalist und Autor Ulrich Wickert und der Mediziner Dietrich Grönemeyer in Erfurt. Im Rahmen der Herbstlese präsentieren sie neue Bücher im Atrium der Stadtwerke. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten, wie das Herbstlese-Team informiert.

Ulrich Wickert hat eine weitere Geschichte um den Untersuchungsrichter Jacques Ricou im Gepäck. Der Held seiner bisher sechs Kriminalromane ermittelt dieses Mal in einem sehr merkwürdigen Fall. Mit fünf gezielten Schüssen wurde ein Mann auf einem Parkplatz nahe des Genfer Sees ermordet. Das Brisante: Er gehörte zur Eliteeinheit des französischen Geheimdienstes.

Dietrich Grönemeyer wiederum plädiert in seinem aktuellen Buch für eine würdevolle Heilkunst zwischen Hightech und Naturheilkunde, die nicht vollständig dem Diktat der Ökonomie unterworfen ist, so die Ankündigung. Grönemeyer erklärt, was aus seiner Sicht unternommen werden müsste, damit die Gesellschaft zu guter Gesundheit finden kann.

Karten gibt’s unter anderem in den Pressehäusern dieser Zeitung.