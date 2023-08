Dirndl-Wahnsinn auf dem Erfurter Domplatz: Vorfreude auf Andreas Gabalier steigt

Erfurt. Erfurts Sommerarena geht weiter. Heute Abend tritt Andreas Gabalier auf, morgen und am Sonntag Clueso. Die Fans sind gespannt und aufgeregt.

Das Konzert von Alpenrocker Andreas Gabalier wird nicht erst am Freitagabend alpine Stimmung auf den Domplatz zaubern. Bereits am späten Vormittag hatten sich die ersten Fans am Einlass eingefunden. Die Damen, natürlich im Dirndl, saßen teils auf Picknickdecken vor dem Zaun, der fast gänzlich die Sicht auf die Bühne versperrte. Doch irgendwo ist eine Lücke und so konnte mancher Blick beim Soundcheck erhascht werden.

Für Christiane wird es das 42. Konzert, allein das siebte in diesem Jahr. Sie kommt aus Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz und war gemeinsam mit Corinna aus Tübingen die am weitesten Angereiste – zumindest innerhalb der Fangruppe um die Mittagszeit. Teilweise kennen sich die Damen untereinander. Und teilweise erkennt ihr Idol sie von der Bühne aus, berichteten sie aufgeregt.

Erste Reihe im Front-of-Stage-Bereich

Was sie eint, ist die Musik von Andreas Gabalier. „Es ist das Flair, das so einzigartig ist“, sagte Christiane. Wie sie haben alle der hier versammelten Ladies ein Front-of-Stage-Ticket, also Eintritt im vorderen Bereich. Um aber eben in der ersten Reihe dieses FOS-Areals zu stehen, sind sie frühzeitig erschienen.

Dani Becker aus Kindelbrück liebt es, auf Konzerte zu gehen. Auch sie war Freitagmittag bereits auf dem Domplatz. Foto: Anja Derowski

Der Blick geht am Nachmittag regelmäßig gen Himmel, schließlich ist für den späteren Nachmittag ein Gewitter angesagt worden. Die Stimmung schwankte zwischen „Meine Wetter-App zeigt nichts mehr an“ und „Ich habe einen Regenponcho dabei“. Gelöst, entspannt und freundlich war sie aber allemal. Und die Vorfreude ist riesig.

Unter diesen treuen Fans sind auch Angie und Jessica. „Dass ist ein Heimspiel für uns und wir haben uns damals sofort die Karten gesichert“, erzählten die Erfurterinnen. Das Konzert ist nach Angaben des Veranstalters ausverkauft.

Bleibt zu hoffen, dass der Wettergott mitspielt. Natürlich gibt es ein Sicherheitskonzept, in dem genau enthalten ist, wie bei Regen oder gar Gewitter zu reagieren ist. „Wir beobachten die Wetterlage sehr genau“, sagt Marie-Luise Reber, Sprecherin von Semmel Concerts.

Bei der Vorsorge sind Schaulustige und Besucher des Konzertes naturgemäß auf sich allein gestellt: Sie müssen regenfeste Kleidung und passendes Schuhwerk selbst mitbringen – Schirme sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

Übrigens: Es kann sein, dass die Zufahrt zum Domplatz-Parkhaus vor und während des Konzertes gesperrt wird – je nach dem wie voll es auf den Straßen rund um den Domplatz wird.