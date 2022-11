Diskussion in der Erfurter Thomaskirche: Frieden für die Ukraine – aber wie?

In der Erfurter Thomaskirche wird über Krieg und Frieden in der Ukraine diskutiert.

Erfurt. Das Pro und Contra von Waffenlieferungen an die Ukraine wird ein Thema der Diskussion sein, die am Mittwoch in der Thomaskirche geführt wird.

Frieden für die Ukraine – aber wie? Darüber diskutiert eine prominent besetzte Runde im Rahmen der Friedensdekade in der Erfurter Thomaskirche in der Schillerstraße 48.

„Sehnsucht nach Frieden“ – unter diesen thematischen Schwerpunkt hat der Kirchenkreis Erfurt seine Veranstaltung am Mittwoch, 16. November, gestellt. „Gerechter Friede in der Ukraine – was können wir tun“, darüber diskutieren Friedrich Kramer (Landesbischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands), André Brodocz (Inhaber der Professur für Politische Theorien an der Universität Erfurt), Katrin Göring-Eckardt (Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Bündnis 90/ Die Grünen) mit dem freien Publizisten und ehemaligen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, Sergej Lochthofen.

Helfen Waffenlieferungen auf dem Weg zum Frieden, dies wird eine der Fragen sein, die am Mittwoch diskutiert wird. Die Veranstaltung am Buß- und Bettag beginnt um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Dieser wird vom Senior des Kirchenkreises, Matthias Rein und dem Pfarrer der Thomaskirche, Christoph Knoll, gestaltet.

Der Einritt zur Diskussionsveranstaltung ab 19 Uhr ist frei.