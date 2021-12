Diverse Impfangebote in Erfurt ohne Termin

Erfurt. Impfen ohne Termin – das bieten mehrere Anlaufstellen am Wochenende an.

Diverse Impfaktionen sind am Wochenende in Erfurt geplant. So wird in der Praxis von Marcus Woytas, Anger 58 (Eingang Borngasse), von 13 bis 20 Uhr ohne Termin erst- oder zweitgeimpft sowie geboostert. Biontech, Moderna und Johnson & Johnson stehen zur Auswahl. Infos auf der Webseite praxiswoytas.de.

Impfen ohne Termin heißt es am Samstag auch im Helios-Klinikum und im Katholischen Krankenhaus Erfurt, wo Moderna und Johnson & Johnson verabreicht werden – von 7.30 bis 13.30 Uhr.

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Geimpft wird am Samstag auch im Grünen-Büro in der Michaelisstraße 15 von 11 bis 14 Uhr. Biontech ist hier der Impfstoff für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Hier stehen 60 Dosen für Impfwillige ab 18 Jahren zur Verfügung. Weitere Informationen und die Impfunterlagen zum Herunterladen gibt es auf gruene-erfurt.de.

Das Medizinische Versorgungszentrum Kielstein veranstaltet am Samstag, 11. Dezember, erneut Impfaktionen, zu denen Erst- oder Drittimpfungen ohne Termin mit Moderna und Biontech verabreicht werden. Von 8 bis 14 Uhr ist dazu die Polyklinik Erfurt in der Melchendorfer Straße 1 geöffnet.

Ein öffentliches Impfangebot gibt es am Montag, 13. Dezember, 13 bis 17 Uhr, vom „Jesus-Projekt“ im Begegnungszentrum „Anders“ am Alfred-Delp-Ring 77/78.

Da sich die Nachfragen häufen, weist das Gesundheitsamt daraufhin, dass Antigen-Schnelltests mit Online-Überwachung nicht zulässig sind. Zertifikate von online überwachten Tests würden nicht anerkannt.

Impfangebote aus ganz Thüringen finden sich unter www.impfen-thueringen.de/endspurt/. Auskunft zu Corona, zu Teststellen und Fallzahlen unter www.erfurt.de/corona