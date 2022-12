DNA aus Erfurter Zähnen liefert Puzzleteil jüdischer Geschichte

Karin Sczech stellte die international für Aufsehen sorgenden DNA-Untersuchungen vor. Sie waren an Zähnen von Juden vorgenommen worden, die im Mittelalter in Erfurt bestattet wurden. Grabsteine des einstigen Friedhofs sind im Steinernen Haus ausgestellt.

Erfurt. Erfurt rückt in den Fokus weltweiter Forschung. Was mit einem Bau-Frevel begann, das stößt weltweit auf Interesse – sogar die New York Times berichtet.

Weltweit einzigartige Forschungsergebnisse sind Anlass dafür, dass derzeit die internationale Fachwelt auf Erfurt blickt. Es geht um Zähne von Juden, die im Mittelalter in Erfurt bestattet wurden, um die Harvard-Universität und um Untersuchungen an alter DNA. Und um die Erfurter Unesco-Welterbe-Beautragte Karin Sczech, der sogar die „New York Times“ einen großen Beitrag samt Foto gewidmet hat. Dabei hatte die Geschichte 2013 recht unerfreulich mit Ausschachtungen für ein Parkhaus und der drohenden Zerstörung von jüdischen Gräbern begonnen, erinnert sich die Archäologin Sczech.

Ein Forschungsteam unter der Leitung von Shai Carmi von der Hebrew University of Jerusalem und David Reich von der Harvard University hat es geschafft, anhand von alter DNA aus besagten Zähnen Einblicke in das Leben einer im Mittelalter in Erfurt lebenden Gemeinde zu gewinnen. Das Team, dem auch Archäogenetiker des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie angehörten, fand heraus, dass die damalige jüdische Gemeinde in Erfurt über eine größere genetische Vielfalt verfügte als heutige aschkenasische Juden. So bezeichnen sich mittel-, nord- und osteuropäische Juden und ihre Nachfahren.

Zuwanderung lässt sich anhand des Erbguts belegen

Erstmals lässt sich anhand der Erbgutuntersuchungen nachweisen, dass es Zuwanderung zur Gemeinde aus Osteuropa, aus Polen und Tschechien gab, wie Karin Sczech erklärt. Die Forschung liefere ein wichtiges Puzzleteil für die Geschichte der Juden in Erfurt, aber auch weltweit. Den Genen war zu entnehmen, dass viele Mitglieder der zweiten Gemeinde nach 1453 aus den östlichen Gebieten des Reichs nach Erfurt kamen. Erstmals konnte durch die Gen-Analyse zudem zweifelsfrei der Nachweis erbracht werden, dass Familienmitglieder nebeneinander bestattet wurden. Bei den Toten handele es sich wahrscheinlich um die ersten Mitglieder der zweiten jüdischen Landesgemeinde nach 1453.

Ein Forschungserfolg, der in Erfurt im Jahr 2013 seinen Anfang genommen hatte. Bei Bauarbeiten am Kornspeicher in der Ackerhofsgasse war ein mittelalterlicher jüdischer Friedhof freigelegt worden. Vermutlich 1000 Gräber hatte der mittelalterliche Bau des Kornspeichers schon zerstört. Nun drohte der Umbau des Gebäudes zum Parkhaus und der Anbau einer Rampe auch in der Neuzeit weitere Gräber zu vernichten, erinnert sich Karin Sczech. Um dies zu verhindern, sprach sie einen Baustopp aus und startete eine Rettungsgrabung.

Jüdisches Gesetz untersagt die Störung der Totenruhe

47 Gräber wurden freigelegt und umgebettet, 33 der gefundenen Skelette schließlich beprobt. Ein einzigartiger Vorgang: Das jüdische Gesetz untersagt generell die Störung der Totenruhe, hier wurde erstmals eine Lücke genutzt, wie Karin Sczech erklärt. Mit Zustimmung der jüdischen Gemeinde barg das Forschungsteam abgetrennte Zähnen von den menschlichen Überresten. Laut neuerer Einschätzung gehören Zähne nicht fest zum menschlichen Körper, konnten so zu Forschungsobjekten werden. 2018 wurden sie aus Erfurt an die DNA-Experten der Harvard-Universität in die USA geschickt. Die Ergebnisse, die dazu jetzt zuerst in der Fachzeitschrift Cell publiziert wurden, stießen weltweit auf Interesse.

Sie sind nur ein Zwischenstand, stellt Karin Sczech klar. Gleichzeitig sind die Erfurter Forschungen aber auch eine Blaupause für weitergehende Forschungen europa- und weltweit, was die Archäologin besonders freut.