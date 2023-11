Donald Duck zu Gast in Erfurt (mit Video)

Ulrich Schröder gestaltet die Titelbilder der Micky Maus-Hefte in Ländern wie Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, allen skandinavischen Ländern und den USA. Nun sind seine Werke in der Erfurter Galerie Bethge zu sehen.

Erfurt. Ulrich Schröder, der sein Handwerk bei Walt Disney erlernte, stellt zum 100. Geburtstag des großen Comic-Zeichners 80 seiner eigenen Werke in der Galerie Bethge aus.

Ulrich Schröder ist Grafiker. Aber mit einer besonderen Vita. Der Mainzer hat von 1984 bis 1987 für die deutsche Zentrale der Disney Corporation als Comic-Zeichner gearbeitet. Danach ging er in die Disney Studios nach Los Angeles. Im Jahr 1989 geht er als Artdirector von Disney Publishing Worldwide nach Paris und arbeitet dort 17 Jahre als Grafiker, zeichnet u.a. Titelbilder der berühmten Micky Maus-Hefte. 2006 gründete Schröder, der heute in Paris und Barcelona lebt und arbeitet, das Studio Duckworks. Und nun zeigt er in der Galerie Bethge in der Meister-Eckehart-Straße 4 bis zum 13. Januar 2024 rund 80 seiner Originale auf Papier und Leinwand.