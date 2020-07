München. Der Prozess im internationalen Blutdoping-Skandal um den Erfurter Mediziner Mark Schmidt beginnt am 16. September in München.

Doping-Prozess gegen Erfurter Mediziner beginnt Mitte September – 26 Termine

Der Prozess gegen den Erfurter Dopingarzt Mark Schmidt beginnt am 16. September. Das teilte das Landgericht München II am Donnerstag mit. Insgesamt bestimmte das Gericht zunächst 26 Hauptverhandlungstermine, die alle noch in diesem Jahr sind. Das letzte Datum ist der 21. Dezember 2020.

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft München hat Mitte Dezember 2019 Anklage gegen Mark Schmidt und vier Helfer erhoben. Die zweite Strafkammer des Landgerichts München II ließ nun die Anklage wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und Antidopinggesetz zu.

23 Athleten wurde bei Ermittlungen Blutdoping nachgewiesen

In der 145-seitigen Anklageschrift sind mehr als 30 Zeugen, darunter zahlreiche Sportler, benannt worden. 23 Athleten wurde bei den Ermittlungen Blutdoping nachgewiesen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Sportarzt seit Ende 2011 regelmäßig und in einer unbekannten Anzahl von Fällen weltweit Blutdoping betrieben hat.

Während der Nordischen Ski-WM in Innsbruck und Seefeld hatten österreichische und deutsche Behörden Ende Februar 2019 Razzien durchgeführt, unter anderen auch bei dem Erfurter Mediziner.

