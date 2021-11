Doppelmoppel mit Theodor im Erfurter Dacheröden

Erfurt. Bilderbuchkino: Eine Vorlesestunde für Kinder ab vier Jahren gibt es am Freitag und Samstag im Haus Dacheröden.

Das Bilderbuchkino im Kultur:Haus Dacheröden am Anger 37 lädt am Freitag und Samstag, 12. und 13. November, zum Hören und Staunen ein. Vorgelesen wird dieses Mal zuerst am Freitag, 16 Uhr, und danach noch einen Tag später. Am Samstag gibt es für „Theodor trödelt“ sogar zwei Termine, 10 und 15 Uhr.

Bilderbuchkino in Zusammenarbeit mit dem Landesfilmdienst

Möglich macht das die Kooperation mit dem Landesfilmdienst. Der Verein bietet sonst in eigener Regie ein Bilderbuchkino kostenlos im Rahmen des Familienpasses Erfurt an. Da aber das Kino in der eigenen Heimstatt im Brühl gerade umgebaut wird, steht ein Umzug an den Anger an. Dort dürfen sich alle auf die Geschichte vom kleinen Igel Theo freuen. Rian Visser und Noelle Smit haben „Theodor trödelt – Wie Langsamkeit Leben retten kann“ aufgeschrieben und illustriert. Das Buch wird vorgelesen und zugleich die Bilder per Beamer auf der großen Leinwand zu sehen sind. Die Kinder werden in die Geschichte mit einbezogen. Empfohlen wird das Vergnügen für alle ab vier Jahre.

Thüringer Familienpass fördert Veranstaltung im Haus Dacheröden

Die Veranstaltung wird gefördert im Rahmen des Thüringer Familienpasses. Der sollte zur Veranstaltung mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aktuell gilt zu den Veranstaltungen die 3G+-Regelung.

Anmeldung: Tel. 0361/ 221 8115 oder per E-Mail an info@landesfilmdienst-thueringen.de