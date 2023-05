Doppeltes Pech: Mann wird erst bedroht und dann verhaftet - Die Polizeimeldungen aus Erfurt

Erfurt. Ein 39-Jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag von einem unbekannten Räuber bedroht worden. Das und weitere Polizeimeldungen aus Erfurt.

Ein 39-jähriger Mann hatte in der Nacht zu Sonntag in Erfurt gleich doppeltes Pech. Laut Polizei war er an der Vilnius Passage Opfer einer versuchten Raubstraftat geworden. Ein Unbekannter habe ihn und seine beiden Begleiter mit einem Messer bedroht. Er habe Geld und Wertsachen gefordert.

Der Einsatz der Polizei habe dem Mann aber kein Glück beschert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, so die Polizei. Da er die geforderte Geldstrafe von 900 Euro nicht aufbringen konnte, sei er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Gegen den unbekannten Räuber ermittele nun die Kriminalpolizei.

39-Jähriger wird im Beisein seiner Tochter schwer verletzt

Ein 39-Jähriger ist am Freitag gegen 22 Uhr mit seiner Tochter in der Kranichfelder Straße in Erfurt durch die Unterführung an der Haltestelle "Abzweig Wiesenhügel" gelaufen. Laut Polizei wurde er dort von zwei Männern und einer Frau mit einer Bierdose beworfen. Als der Mann das Trio zur Rede stellte, haben sie ihn getreten und auf ihn eingeschlagen. Der 39-Jährige sei schwer verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Hinweise zu Tätern und Tat werden unter Telefon: 0361 / 74430 entgegengenommen

Unbekannter raubt Seniorin aus

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen versucht, in Erfurt eine Seniorin auszurauben. Laut Polizei hielt sich die 78-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Schlachthofstraße auf, als sie von einem Dieb gegen eine Wand gestoßen und ihr Einkaufsbeutel entrissen wurde. Die Seniorin habe sich an der Schulter verletzt und einen Schock erlitten. Der Einkaufbeutel samt Inhalt wurde von dem Dieb vor dem Einkaufsmarkt zurückgelassen.