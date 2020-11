Erfurt. Drei Autos wurden in Erfurt von Unbekannten am Wochenende gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Drei Autodiebstähle am Wochenende in Erfurt

Wie die Polizei am Montag informiert, waren alle drei gestohlenen Autos im öffentlichen Verkehrsraum von Erfurt abgestellt.

Zunächst verschwand am Samstag ein Auto vom Typ VW in der Filßstraße. Der Besitzer hatte sich gegen 6 Uhr bei der Polizei gemeldet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stahlen Unbekannte am Jakob-Kaiser-Ring einen Pkw vom Typ Audi. Im selben Zeitraum wurde in der Friedrich-Engels-Straße ein weiterer Pkw vom Typ VW gestohlen.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere zehntausend Euro.