Drei Erfurter Brunnen bis zum nächsten Frühjahr trocken

Der Brunnen am Willy-Brandt-Platz (Rondell) steht still und muss repariert werden

Erfurt. Drei Erfurter Brunnenanlagen müssen sind außer Betrieb. Wovon aber eine durchaus mit dem Wasserspiel erfreuen könnte.

Nicht alle Brunnen in Erfurt sprudeln aktuell. Auch der Brunnen am Rondell auf dem Willy-Brandt-Platz erfreut am Dienstag noch nicht wieder mit heiterem Wasserspiel. Obwohl dieser grundsätzlich wieder funktionstüchtig ist. Hier hatte die Pumpe bei der Inbetriebnahme im Frühjahr einen Totalschaden erlitten und wurde in der vorigen Woche ausgetauscht. Er soll aber dennoch erst wieder im kommenden Frühjahr in Betrieb genommen werden. Der Benarybrunnen und der Herrmannsbrunnen müssen hingegen noch repariert werden. Die Arbeiten sollen die nächsten Tage noch im Auftrag der Stadt erledigt werden, damit im Frühjahr wieder das Wasser sprudelt.