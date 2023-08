Drei kleine Klavier-Konzerte im Molsdorfer Schloss

Erfurt-Molsdorf. Das deutsch-japanische Klavierduo FourTe gibt dreimal ein Konzert in Schloss Molsdorf – mit Werken von Eva-Maria Weinreich und Jürgen Kupfer.

Ein kleines Sonntagskonzert erklingt in Schloss Molsdorf: Am Sonntag, 3. September, wird um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr ein Einblick in das Schaffen von Eva-Maria Weinreich und Jürgen Kupfer gegeben. Es konzertiert das deutsch-japanische Klavierduo FourTe mit Eva-Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi an den Tasten.

Das Klavierduo FourTe entstand im Jahre 2014 in Weimar als ein deutsch-japanisches Projekt. Der Name des Duos setzt sich zusammen aus dem englischen Wort four (vier) und dem japanischen Wort Te (Hand).

Die Veranstaltung in Schloss Molsdorf wird durch die Kulturdirektion Erfurt gefördert – der Eintritt zum Konzert ist frei.