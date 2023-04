Drei Männer bei Angriffen verletzt, Waschmaschine löst Brand aus - Die Polizeimeldungen aus Erfurt

Mehrere Menschen sind am Wochenende in Erfurt attackiert worden (Symbolbild).

Erfurt. Ein 37-Jähriger ist am Wochenende in Erfurt von Unbekannten schwer verletzt worden, fünf Minuten später wurden zwei junge Männer mit einer Glasflasche angegriffen. Dies und weitere Polizeimeldungen aus Erfurt.

Mehrere Personen sind in der Nacht zu Samstag in Erfurt verletzt worden. Laut Polizei wurde ein 37-jähriger Mann gegen 1.45 Uhr am Willy-Brandt-Platz von mehreren Tätern unvermittelt angegriffen. Die Unbekannten haben den Mann geschlagen und getreten, wodurch dieser schwer verletzt worden sei.

Etwa fünf Minuten später seien zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren in der Straße Zum Güterbahnhof attackiert worden. Sie seien ebenfalls von mehreren Männern geschlagen und getreten worden. Außerdem haben die Täter sie mit einer Glasflasche angegriffen. Die Geschädigten haben leichte Verletzungen erlitten.

Beide Angriffe seien mit hoher Wahrscheinlichkeit von der selben Tätergruppe verübt worden. Die Polizei ermittele wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Unbekannte haben die Abwesenheit eines Hauseigentümers in Erfurt genutzt und sind bei ihm eingebrochen. Der Mann meldete die Tat am Samstag. Laut Polizei hebelten die Täter mit Gewalt die Terrassentür auf. Anschließend haben sie sämtliche Räume durchsucht sowie Schränke und Schubladen durchwühlt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Wie hoch der Wert der Beute ist, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei habe zahlreiche Spuren gesichert. Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

Polizei entdeckt politische Schmierereien

Mehrere Schmierereien sind am Samstag zwischen Azmannsdorf und Linderbach festgestellt worden. Laut Polizei besprühten Unbekannte eine Schallschutzwand der Bahntrasse, einen Radweg, Seitenwände einer Bahnunterführung sowie einen Container.

Die Täter haben weiße, schwarze, rote und graue Farbe genutzt. Zur Beseitigung der politischen Schriftzüge werde mit Kosten in Höhe von mehreren hundert Euro gerechnet.

Waschmaschine verursacht Feuerwehreinsatz

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ist es am Sonntagabend am Jakob-Kaiser-Ring gekommen. Laut Polizei geriet aufgrund eines technischen Defekts eine Waschmaschine in einer Wohnung in Brand und beschädigte den Fußboden.

Es sei niemand verletzt worden. Allerdings sei die Wohnung aufgrund der giftigen Dämpfe und Rußablagerungen vorerst nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bezifferbar, teilt die Polizei mit.

