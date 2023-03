Drei Verletzte bei Unfall am Erfurter Herrenberg

Erfurt. Am Erfurter Herrenberg wurden bei einem Unfall drei Personen verletzt. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Mehrere Fahrzeuge sind am Donnerstagnachmittag in Erfurt auf der Straße Am Herrenberg in einen Unfall verwickelt worden. Vermutlich war ein Auffahrunfall von einem Fahrzeug Auslöser der Kollision gewesen. Drei Personen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße "Am Herrenberg" musste für mehrere Stunden für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

