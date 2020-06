Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei verletzte Fahrradfahrer - 67 km/h zu schnell - Diebe gefasst

Drei verletzte Fahrradfahrer

Bei Verkehrsunfällen wurden am Dienstag in Erfurt gleich drei Fahrradfahrer verletzt. Am Nachmittag gegen 14 Uhr kam eine 56-jährige Radfahrerin in der Bahnhofstraße mit ihrem Vorderrad in die Bahngleise und stützte. 1,5 Stunden später kam es zu einem weiteren Unfall in der Haarbergstraße. Eine 53-jährige VW-Fahrerin fuhr an einer roten Ampelkreuzung ein Stück zurück, um das Ampellicht besser sehen zu können. Dabei übersah sie eine 17-Jährige, die mit ihrem Fahrrad hinter dem Auto vorbei fuhr. Es kam zur Kollision. Keine 20 Minuten später missachtete in Marbach ein 20-jähriger Lkw-Fahrer die Vorfahrt an einer Kreuzung in der Rochlitzer Straße. Er stieß mit einem 12-jährigen Jungen zusammen. Alle Verunglückten wurden leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Dämmplatten-Diebe gefasst

Ein aufmerksamer Anwohner machte Dienstagabend einem Diebesduo einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Der 55-Jährige hatte zwei Männer beobachtet, wie sie von einer Baustelle in der Geschwister-Scholl-Straße Dämmplatten klauten und diese auf einen Transporter verfrachteten. Die Polizei stellte die beiden Diebe im Alter von 41 Jahren. Sie hatten bereits 20 Packungen Dämmplatten im Wert von 400 Euro verladen. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrer des Transporters nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen beide Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

67 km/h zu schnell

Polizisten führten am Dienstag auf einer Landstraße zwischen Straußfurt und Schwerstedt Geschwindigkeitskontrollen durch. 38 Fahrer überschritten die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Zwei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. „Spitzenreiter“ war der Fahrer eines Audi aus dem Zulassungsbereich Mühlhausen mit 167 km/h.