Dresdner Krücke vs. Rupfi

Michael Keller rät den Sachsen, einfach mal die kleine Trommel zu nehmen und sich bei aller Aufregung Erfurt zum Vorbild zu nehmen.

In Dresden machen sie gerade das, was Erfurt schon 2018 getan hat. Man zerreißt sich das Maul, weil der Weihnachtsbaum vor der Frauenkirche eher eine Krücke ist. Also eher „luftig“, wie Spitzel der Christkind GmbH jetzt vermelden. Irgendein Striezel-Troll soll gar „Schandfichte“ gerufen haben. Das trägt, wie vieles, was aus Sachsen kommt, den Hang zur Überhöhung in sich (Dynamo, Bautzner Senf, Pegida). In der diskursiven Hitze um die Jubelstaude knickte man ein und schraubte nun nachträglich ein paar Äste an. Wie zu Ostzeiten, wenn man zu Weihnachten oft nur Nadelkreaturen bekam, man als improvisationsgestählter Ossi aber aus drei eins machte.

Der eigentliche Gedanke hinter der Dresdner Krücke ging verloren. Man wollte damit auf den miesen Zustand von Sachsen Wäldern hinweisen. Das will der Bürger aber nicht. Schön solls sein. Und wenn nicht, dann solls schön werden. Wie Erfurts Rupfi. Dessen handnachgezogene Kinder gedeihen prächtig, werden in Bälde, also 2050 oder 2060, als Wiederkehrer den Domplatz schmücken. Das ist nachhaltig und rührend. Merkt’s euch, liebe Dresdner.