Drogen-Ermittler werden bei Jubiläum in Erfurt geehrt

Erfurt. Erfurt hat den Ruf einer Crystal-Meth-Hochburg. Dass dennoch viele Rauschgifthändler festgenommen werden, ist der Verdienst einer besonderen Ermittlergruppe.

„Als wir 1992 angefangen haben, hatten wir kaum Computer, noch keine Handys, haben noch mit Schreibmaschine getippt und sind mit Stadtplan, statt mit Navi zu den Einsätzen gefahren“, sagt Heiko Schmidt, der als Vizepräsident der Kriminalitätsbekämpfung des Landeskriminalamts Thüringen auf die letzten 30 Jahre zurückschaut. Diese drei Jahrzehnte der „Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift“, wurden am Donnerstagnachmittag in Erfurt gefeiert. Ehemalige und aktuell tätige Beamte wurden zu diesem Anlass mit einer Medaille geehrt. Einer der größten Erfolge war 2019 die Zerschlagung des damals bundesweit größten Crystal-Labors in Erfurt.