Duo will mit Spielgeld bezahlen und Festnahme nach Drogenfund – die Meldungen der Polizei Erfurt

Erfurt Zwei hungrige Diebe haben in einem Erfurter Imbiss versucht, ihre Mahlzeit mit Spielgeld zu bezahlen. Der Schwindel flog schnell auf. Die Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht für Erfurt

Hungrige Täter im Erfurter Imbiss

Zwei Personen versuchten am Dienstagnachmittag ihren Hunger mit Falschgeld zu stillen. In einem Imbiss im Erfurter Norden hatten sie sich Essen im Wert von fast 50 Euro bestellt. Zum Bezahlen der Speisen übergaben sie einen Geldschein. Der Verkäufer erkannte sofort, dass es sich bei dem Zahlungsmittel um Spielgeld handelte und rief die Polizei. Einer der beiden jungen Männer ergriff umgehend die Flucht, während sein 16-jähriger Begleiter mit leerem Magen der Polizei übergeben wurde. Gegen das Duo wurde Strafanzeige wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld erstattet, teilte die Polizei mit.

Luftgewehr und Drogen bei Mann gefunden

Am Dienstagnachmittag suchte die Polizei einen 24-jährigen Erfurter in seiner Wohnung auf. Grund war ein offener Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann nicht in der Lage die geforderte Geldstrafe von mehreren tausend Euro zu zahlen. Außerdem fanden die Beamten in seiner Wohnung ein Luftgewehr sowie eine größere Menge Marihuana. Der 24-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Ein Richter ordnete für ihn Untersuchungshaft an.

Mountainbike im Wert von 3200 Euro gestohlen

In einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Süden war einem 53-Jährigen am Dienstagabend aufgefallen, dass aus seinem Keller ein Fahrrad gestohlen worden war. Mit brachialer Gewalt hatte sich ein Einbrecher Zugang zu einer Kellerbox verschafft und ein Mountainbike im Wert von über 3200 Euro gestohlen. Des Weiteren hinterließ der Täter einen Schaden in Höhe von 200 Euro.

Einbruch durchs Fenster

Ein angekipptes Fenster nutzte ein Einbrecher am Dienstag im Süden Erfurts. Während die Mieter nicht Zuhause waren, hatte er sich zunächst an einem heruntergelassenen Rollo zu schaffen gemacht. Anschließend öffnete er laut den Angaben das gekippte Fenster und gelangte so in die Wohnung. Dort nahm er ein Tablet mit, das auf dem Fensterbrett lag. Mit seiner Beute im Wert von 150 Euro flüchtete er. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Rucksack aus Auto gestohlen

Am Dienstagabend geriet ein Auto ins Visier von Dieben. Der 35-jährige Autobesitzer hatte sein Fahrzeug in der Erfurter Innenstadt geparkt. Als er wenige Stunden später zu diesem zurückkehrte, war eine Fensterscheibe eingeschlagen. Aus dem Auto wurde ein Rucksack des Mannes gestohlen. Ihm entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

