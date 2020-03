Egapark Erfurt erhält farbenfrohe Frühjahrsbepflanzung

Eine Vielzahl von Pflanzen und bunten Blumen stehen in großen Paletten bereit. Auch wenn die Ega zwangsweise geschlossen ist, wird derzeit mit der Frühjahrsbepflanzung begonnen. Dafür hat sich die Gartenausstellung dieses Jahr etwas ganz Besonderes überlegt.

Das große Blumenbeet: Rückblick auf die letzten acht Jahre

Denn die Bepflanzung der Beete soll die letzten acht Jahre Revue passieren lassen. Um den Rückblick perfekt zu machen, hat der Egapark die Beetflächen nach den Pflanzenplänen der Jahre 2012 bis heute angelegt. „Das letzte Beet soll dann eine Vorschau auf das nächste Jahr sein und das Emblem der Buga zeigen“, erzählte de Gärtnermeister Uwe Schachschal. Neben der Rückschau entsteht aber auch ein Beet unter dem Motto „Wild.Wächst.Blüht.“ für das Jahr 2020.

Auf dem großen Blumenbeet des Erfurter Egaparks pflanzt Julia Tobies derzeit die Blumen. Foto: Marco Schmidt

Die Pläne für die Bepflanzung stehen schon sehr lange. Auch seien die Verträge mit den örtlichen Gärtnereien bereits für die nächsten drei Jahre geschlossen. „Als die Blumen im September angesät und gezogen wurden, konnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner die aktuelle Corona-Lage erahnen“, erklärte der Gärtnermeister. Lieferungen können deshalb im Nachhinein nicht mehr abbestellt werden. Zudem sieht sich der Egapark gegenüber den Gärtnereien in der Verantwortung. So werden derzeit Stiefmütterchen, Hornveilchen, Vergissmeinnicht und Primeln gepflanzt. 20 bis 25 Pflanzen seien dann pro Quadratmeter zu bestaunen. Bis jetzt ist jedoch noch völlig unklar, wann der Egapark wieder öffnen kann. „Wir hoffen Mitte/Ende Mai wieder öffnen zu können, um die Blumenpracht auch unseren Besuchern zeigen zu können“, sagte Schachschal.

Staudenbepflanzungen im Liliengarten beginnen

Zusätzlich haben im März die gärtnerischen Arbeiten im Liliengarten begonnen. Im Dezember 1961 entstand nach Entwürfen von Erhard Stefke in Abstimmung mit dem iga’61-Gestalter Reinhold Lingner der Liliengarten im südlichen Parkgelände. Im Jahre 2010 erfolgte dann eine denkmalgerechte Neugestaltung, die alte Pläne aus der Entstehungszeit mit einband. Für die Buga 2021 wird nun auch wieder der Liliengarten aufgegriffen. So bleiben die Terrassenstruktur und das geometrische Grundraster durch Gehölze erhalten. „Innerhalb dieser Begrenzungen werden mehrere drei Meter breite Streifen mit Lilien gepflanzt. Bis zu 25 verschiedene Sorten spiegeln dann das breite Farbspektrum an Lilien wieder“, erklärte die Planerin Kati Schuchert. Eingerahmt und flankiert werden die Lilien von Staudenbepflanzungen und Solitärgräsern, die die Lilien nicht überstrahlen sondern in Szene setzen sollen. Das Einzige was jetzt noch fehlt ist gutes Wetter. „Wir hoffen, dass die Stauden gut anwachsen und uns das Wetter gnädig ist“, sagte die Gartenplanerin.

So trügt der äußere Schein, der angesichts des leeren Ega-Parkplatzes entstehen könnte. Im Egapark wird eifrig dafür gesorgt, dass im Sommer – wenn Thüringens größter garten hoffentlich wieder geöffnet ist – eine Pflanzenpracht die Besucher erwartet.