Egapark-Freunde schwören sich auf die Buga in Erfurt ein

Der Verein der Egapark-Freunde hat sich bei seinem Neujahrsempfang auf die Bundesgartenschau (Buga) im nächsten Jahr eingeschworen. „Wir stehen im Mittelpunkt der Buga“, sagte Vereinschef Dietrich Hagemann am Mittwoch im „Dasdie Brettl“. „Und wir werden alles dafür tun, dass die Buga ein Riesen-Erfolg wird.“

197 der 802 Vereinsmitglieder nahmen am Empfang teil. Motivierende Worte hörten sie auch von Rüdiger Kirsten, dem neuen Vorsitzenden der Buga-Freunde.

Er erinnerte daran, dass die großen Erfurter Gartenschauen der Vergangenheit auf den Gartenbauverein zurückgingen und rief die beiden Vereine der Gegenwart dazu auf, „gemeinsam für die Buga zu brennen“. Beispielhaft würden sich die Buga-Freunde an einem Arbeitseinsatz der Egapark-Freunde beteiligen, sagte Kirsten.

50 Millionen Euro werden in die Frischekur der Ega investiert

Laut der Egapark-Chefin Kathrin Weiß werden bei den aktuellen Maßnahmen 35 Millionen Euro investiert. Einschließlich der Maßnahmen, die schon in den letzten Jahren abgeschlossen wurden, sind es 50 Millionen.

„Es sind nachhaltige Maßnahmen, die dauerhaft unsere Zukunft sichern“, betonte Weiß. Neben spektakulären Neuheiten wie dem Danakil-Klimazonenhaus oder einer neuen Ausstellung im Gartenbaumuseum würden bei der Rundum-Sanierung der Ega auch die historischen Strukturen wieder sichtbar und der Südeingang wieder geöffnet.

Karl-Foerster-Garten soll in alter Schönheit erstrahlen

Besonders hob sie den Karl-Foerster-Garten hervor. Der Anstoß, den halb verfallenen Staudengarten bei der Buga-Vorbereitung nicht zu vergessen, kam maßgeblich von den Egapark-Freunden. „Er wird im Geiste des Staudenvaters Karl Foerster in alter Schönheit erstrahlen“, meinte Weiß.

Der Verein und sein Gartenbauexperte Horst Schöne haben den Staudengarten zu ihrem Patenkind erklärt. Die meisten der acht Arbeitseinsätze im Vorjahr fanden dort statt, dazu noch zwei mit Mitarbeitern vom Erfurter Verteilzentrum der Deutschen Post. Sieben Arbeitseinsätze sind in diesem Jahr geplant. Die letzten beiden finden in der Zeit ab September statt, in der die Ega wegen der Buga-Vorbereitung für normale Besucher geschlossen ist.

Die Schließzeit zwischen dem kommenden September und April 2021 sorgt unter den Egapark-Freunden, die mit ihren Dauerkarten treue Stammgäste der Einrichtung sind, für Diskussionen. Alle großen Veranstaltungen würden stattfinden, sagte Kathrin Weiß. „Aber nach den Gartentagen im August müssen wir bis April schließen“, fügte sie hinzu.

Auch Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) bat um Verständnis. „Die Tore werden dieses Jahr eher geschlossen“, meinte er. „Aber wenn die Tore nächstes Jahr wieder öffnen, wird die Ega in einer Schönheit erstrahlen wie noch nie.“

Die Sanierung sei dringend notwendig gewesen. „Die Buga ist ein Segen für die Stadt und insbesondere für die Ega“, sagte Bausewein.

Im Vorjahr kamen fast 50.000 Besucher mehr als erwartet

Das vergangene Jahr hatte der Egapark, Thüringens meistbesuchte Freizeiteinrichtung, erneut mit positiven Besucherzahlen abgeschlossen. Die 505.000 Besucher waren zwar weniger als in Rekordjahren. Wegen der vielen Baustellen seien aber nur 460.000 Besucher erwartet worden, sagte Kathrin Weiß. Neue Besucherrekorde stellten die Weihnachtsbindeschau zum Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz (36.000 Besucher) und das Winterleuchten (41.000 Besucher) auf.

Vereinschef Hagemann rief die Mitglieder dazu auf, im Bekannten- und Verwandtenkreis für die Buga zu werben. Er blickte aber auch schon auf die Zeit nach der Buga voraus und schloss sich dem Wunsch eines Vereinsmitglieds an, die nicht genutzten Ausstellungshallen unbedingt zu erhalten. „Der Verein wird sich in diesem Punkt engagieren“, kündigte er an.