Erfurt. Die Beete im Egapark sind abgeräumt. Am 16. November werden überzählige Dahlienknollen ab 10 Uhr in Halle 1 verkauft .

Egapark verkauft Dahlienknollen

Mit dem ersten Frost ist auch im Egapark die Dahlienpracht verblüht. Die Beete sind abgeräumt. Wie jedes Jahr werden überschüssige Knollen an Dahlienfans verkauft. Dieser Verkauf findet am Samstag, 16. November, von 10 bis 16 Uhr in Halle 1 statt. Allerdings nur so lange, wie die Bestände reichen. Sollten die Bestände bereits vor 16 Uhr ausverkauft sein, ist früher Schluss. Die Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet.

Die Überwinterung ist ganz einfach: Die Knollen werden trocken und frostfrei, zum Beispiel im Keller, aufbewahrt“, empfiehlt Ega-Gärtnermeister Uwe Schachschal allen Gartenfans. Beim Verkauf sind die Knollen nach Sorten sortiert, auf einem Foto kann sich der Kaufinteressent über Farbe und Blüte informieren.