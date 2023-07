Ehrenmal für die ewige Baustelle in Erfurt ist plötzlich verschwunden

Erfurt hat viele Bauwerke, die über Jahrzehnte entstanden. Und doch wurden sie fertig. Ein Beispiel aus der Gegenwart schildert Holger Wetzel.

Kaum einer hat es bemerkt, aber in Erfurt ist zu Wochenbeginn ein Jahrhundertbauwerk fertig gestellt worden. Ich finde das wahnsinnig berührend, so etwas quasi live zu erleben. Wenn ich durch die Stadt schlendere, fallen mir immer wieder die unterschiedlichen Kirchtürme auf. Sie erzählen vom Mühen um den Bau dieser Kirchen, der sich oft über mehrere Bauepochen erstreckte.

Irgendwann war der Bau dann fertig. Aber zwischendurch mangelte es sicher nicht an Menschen, die angesichts des schleppenden Fortschritts an dieser Fertigstellung gezweifelt haben.

Und so ging es mir in der Gegenwart, als ich beim jüngsten Jahrhundertbauwerk Tag für Tag die Absperrbaken sah, aber so gut wie nie eine Bautätigkeit. Das nach außen eher unscheinbare Bauwerk sollte schon in den vergangenen Sommerferien fertiggestellt werden. Statt dessen wurde es zum Ehrenmal für die ewige Baustelle.

Die Rede ist von der kleinen Verkehrsinsel, die auf der Südseite des Schmidtstedter Knotens für Radfahrer angelegt wurde. Sie ist jetzt tatsächlich in Betrieb gegangen.