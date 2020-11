Ehrung von Gert Schramm an zentraler Stelle beschlossen

„Decolonize“ wirkt. Die Erfurter Gruppe, die mit der Initiative Schwarze Menschen in Thüringen (ISD) die Umbenennung des Nettelbeckufers in Gert-Schramm-Ufer vorgeschlagen, findet auch eine Stunde nördlich von Berlin Beachtung. Im brandenburgischen Eberswalde, wo Schramm von 1964 bis zu seinem Tod 2016 lebte, beschloss am Donnerstagabend der Stadtrat, den Bahnhofsvorplatz künftig nach ihm zu benennen.

Auf Vorschlag der dortigen SPD, die mit den Bürgern für Eberswalde (BFE) die größte Fraktion bildet. „Angeregt durch eine Initiative in der Stadt Erfurt“, heißt es im Anfang Oktober formulierten Antrag. Bezug genommen wird im Text auch auf die globale „Black Lives Matter“-Bewegung, die das Thema Rassismus vielen weißen Menschen erst vor Augen geführt hat. „Weltweite Anti-Rassismus-Kampagnen zeugen aktuell davon, wie wichtig es ist, weiterhin und verstärkt rassistischem Gedankengut entgegen zu treten.“ Der Antrag durchlief seit dem 10. November drei Ausschüsse, ehe er vorgestern im Stadtrat eine Mehrheit von 19 Stimmen fand – neben denen von SPD/BFE, Linken und Grünen auch das Votum des Chefs der CDU-Fraktion. FDP-Bürgermeister Boginski enthielt sich wie zwei weitere Abgeordnete; seine Parteifreunde stimmten mit der AfD und anderen mit Nein (10 Stimmen).

Zur Wahl des Ortes erklärte Lutz Landmann (SPD/BFE), der den Antrag mit befördert hatte, dass dieser wie in Erfurt bewusst gewählt sei. Das hiesige Nettelbeckufer ist die Straße, an der Schramm heute vor 92 Jahren geboren wurde. Der Bahnhofvorplatz in Eberswalde passt zur Biografie des Buchwald-Überlebenden, weil der Taxi-Unternehmer, zu dem Schramm Mitte der achtziger Jahre wurde, dort seinen Halteplatz hatte. Außerdem sei der Platz das „Tor zur Stadt“.

Ehrung als Signal an Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft

Den Vorwurf, mit der Umbenennung sei es nun getan, lässt Landmann nicht gelten. Für ihn ist die Ehrung Schramms ein „Signal an uns alle: Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft“, sich rechtsextremen und rassistischen Tendenzen entgegenzustellen. Das sage er auch selbstkritisch. Am 6. Dezember jährt sich der Tod von Amadeu Antonio zum 30. Mal. Der einstige Vertragsarbeiter aus Angola war in der Nacht zum 25. November 1990 von einem Neonazi-Mob unter aktivem Wegsehen der Polizei brutal zusammengeschlagen worden, ehe er im Krankenhaus verstarb – als erstes von bis heute mehr als 200 Todesopfern rechter Gewalt im wiedervereinigten Deutschland.

Dass man Erfurt habe überholen wollen mit der Ehrung Schramms, wie in der Aussprache behauptet, weist Landmann zurück: „Da ging’s uns überhaupt nicht drum. Wir dachten, das wäre in Erfurt schon gelaufen.“

Sebastian Walter, Fraktionschef der Linken, verfolgt die Erfurter Debatte von Beginn an: „Ich bin ehrlich gesagt entsetzt vom Niveau der Diskussion.“ Dass in der unmittelbaren Nähe zum KZ Buchenwald und in Zeiten global erstarkender rechter Strömungen sich darum gedrückt wird, ein klares Zeichen gegen menschenverachtende Politik zu setzen, überrascht den Politiker. „Eberswalde und Erfurt könnten hier gemeinsam etwas erreichen“, so Walter, der Gert Schramm noch persönlich gekannt hat. „Das war einer der beeindruckendsten Menschen, die ich je getroffen habe.“ Vor allem wegen der Fähigkeit, alle Menschen mitzunehmen, als gleichwertig zu betrachten: „Gert Schramm war ein Mann des Ausgleichs.“