Eimer leeren und Kröten retten

Bei milden Temperaturen und Feuchtigkeit gehen sie auf Wanderschaft: Tausende Kröten, Teichmolche und die noch selteneren und geschützten Kammmolche sind unterwegs zu ihren Laichplätzen in kleinen Tümpeln und Teichen. Oft wird ihnen der Straßenverkehr zum Verhängnis. Das Umwelt- und Naturschutzamt trifft Vorsichtsmaßnahmen, teilt Pressesprecherin Anja Schultz mit.

Die wichtigsten Wanderrouten wurden mit Krötentunneln ausgestattet, sodass die Tiere Straßen gefahrlos unterqueren können. Wo es diese Tunnel und permanente Schutzanlagen nicht gibt, stellen Mitarbeiter des Amtes mobile Schutzzäune auf – insgesamt 1200 laufende Meter.

Neben den bekannten Anlagen in der Bodenfeldallee in Marbach und der Tatengasse in Windischholzhausen werden in diesem Jahr wieder Schutzzäune in der Schellrodaer Straße in Windischholzhausen sowie in der Sömmerdaer Straße in Hochstedt aufgebaut. Durch ihren angeborenen Wandertrieb laufen die Amphibien an den Zäunen entlang und fallen in Eimer, die alle 20 Meter verteilt sind. Diese werden zweimal am Tag geleert. So konnten im letzten Jahr mehrere tausend Tiere gerettet werden.

Die betroffenen Gebiete sind durch Hinweisschilder kenntlich gemacht. Das Umwelt- und Naturschutzamt bittet Verkehrsteilnehmer, hier vorsichtig und langsam zu fahren, um Kröten, die über die Straße laufen, zu schützen.

Wer bei der Leerung der Eimer helfen will, kann sich per E-Mail (umweltamt@erfurt.de) oder telefonisch (0361 655-2553) an das Umwelt- und Naturschutzamt wenden.