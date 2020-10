Ein Fall von Rassismus, der für viele steht

Seit 2015 zählt ezra, die Beratungsstelle für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt in Thüringen, 713 rechtsmotivierte Angriffe. Davon fanden 109 vergangenes Jahr statt, mit den meisten Angriffen in Erfurt, Jena und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Dabei entgingen die Täter oft einer Inhaftierung oder Konsequenzen, was wiederum ein Signal von Rassismus-Toleranz an die Opfer, Täter und die Gesamtgesellschaft sende, so die ezra-Bilanz.

Trotz einer hohen Dunkelziffer bleibt rassistische Gewalt in Thüringen und Erfurt auf hohem Niveau

Zusätzlich zu den 109 in Thüringen, davon 31 in Erfurt, registrierten rassistischen Angriffen, ist eine hohe Dunkelziffer anzunehmen, denn solche Statistiken erfassen nur zur Anzeige gebrachte Fälle. Beleidigungen online oder auf der Straße sind, laut Frank Zopel, dem Projektkoordinator von ezra, häufig nicht ermittelbar. Faktoren wie die Normalisierung rassistischer Vorfälle in der Gesellschaft, mangelnde gesellschaftliche Solidarität oder der Vertrauensverlust in die verantwortlichen Behörden, spielen eine wichtige Rolle für die Tatsache, dass solche Angriffe von den Opfern nicht angezeigt werden.

Das ist nicht der Fall bei Marcel Youmbi Foka. Er lebt seit Anfang des Jahres in Erfurt und lehrt Chemie und Französisch in einer Schule in Gotha. In der Statistik von rassistischen Angriffen in Thüringen 2020 werden mindestens drei Anzeigen von ihm stammen. „Ich konnte nichts dafür, dass mir solche Sachen passiert sind, aber jetzt muss ich kämpfen und klar machen, dass alle Menschen unabhängig ihrer Hautfarbe gleich sind“, sagt Foka, rückblickend auf seine ersten ereignisvollen Monate in Thüringen.

Der Lehrer Marcel Youmbi Foka wurde schon in seinen ersten Monaten in Thüringen Opfer von Rassismus

Der gebürtige Kameruner habe seine Promotion in Erlangen gemacht und sei jetzt in Thüringen, um als Lehrer Gutes für die Region zu tun. Kurz danach wird Foka von ihm unbekannten Menschen telefonisch beleidigt und spöttisch aufgefordert Mitglied der AfD und NPD zu werden. In der selben Woche habe er Morddrohungen von einem Elternteil erhalten, weil er die Tochter, die den Unterricht störte, gerügt habe. Er erstattet die ersten Anzeigen wegen Morddrohung und Beleidigung. Einige Tage später sei er in Erfurt von einem vorbeilaufenden Mann plötzlich bespuckt und mit dem Wort „Neger“ beleidigt worden. Als er dem Mann hinterher gelaufen sei, um eine Erklärung für seine Tat zu fordern, habe dieser ihn weiterhin beleidigt und versucht, ihn mit seiner Fahrradkette anzugreifen. Nach einer weiteren Anzeige unterstützt durch Kameraaufnahmen einer Einrichtung in der Nähe des Geschehens ist der Fall laut Kripo Erfurt immer noch in Bearbeitung.

Fokas Geschichte gilt als Beispiel für viele anderen nicht öffentlichen Vorfälle

Durch seine Handlung will Foka nicht Teil der Dunkelziffer werden, sondern ein Zeichen für Gleichberechtigung setzen. „Ich hoffe, dass meine Fälle vor Gericht kommen. Nicht nur für meine eigene Gerechtigkeit, sondern für alle Menschen, die alltäglich sowas erleben müssen und Angst oder keine Möglichkeit haben, damit in der Öffentlichkeit präsent zu sein“, so Foka.