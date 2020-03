Ein Haus voller Leidenschaft für die Bienen

„Die Biene produziert nichts, was man nicht gebrauchen könnte!“ Davon ist Sabine Kahlenberg überzeugt - und gern überzeugt sie auch ihre Kundschaft davon. Für die es meist reicht, einen Blick über ihr Sortiment zu werfen. Was das Bischlebener „Bienenhaus“ alles zu bieten hat, kann derzeit auf der Thüringen-Ausstellung bestaunt und verkostet werden. Wobei der Honig nur eines von vielen Produkten ist, die von der Geschäftsinhaberin und ihrem Mann im Familienbetrieb aus Honig gezaubert werden.

Auch wenn die Grundfarbe Gelb am Stand des Bienenhauses dominiert – die Produkte sind doch sehr unterschiedlich. Da gibt es Bienenwachskerzen, die in den verschiedensten Varianten gezogen wurden, Pflegeprodukte, Liköre und natürlich den Honig. Unter mehr als 60 verschiedenen Sorten kann gewählt werden. Das Spektrum reicht vom Akazienhonig bis zum Tannenhonig, von Honig aus den Alpen bis zu Varianten aus der direkten Nachbarschaft. Zu ihren Lieferanten gehörten in Thüringen vor allem die Imker der Fahner Höhe, aber auch aus dem Thüringerwald, aus dem Saalfelder Raum, aus dem Steiger und aus Hochheim würden zur Erntezeit von Mai bis August, regelmäßig Honig angeliefert.

Egal woher der Honig kommt, egal wie zuverlässig und glaubwürdig die Lieferanten sind - jede Lieferung werde vor der Verarbeitungen einer Pollen-Analyse unterzogen - in einem darauf spezialisierten Labor. Denn schließlich soll der Inhalt mit dem Etikett auch übereinstimmen, wo Linden-Honig drauf steht (der bevorzugte Honig der Thüringer), muss auch Linden-Honig drin sein. Bienen würden sich bei der Ernte gern auf eine Sorte orientieren - ein Lindenbaum wird erst komplett abgeerntet, bevor die Blüte gewechselt wird, weiß Sabine Kahlenberg. Bienen würden deshalb meist „blütenreine“ Produkte abliefern - gemischt wird meist nur im Großhandel.

Sie selbst habe mit ihrem ersten Mann einst in Münster zahlreiche Bienenstöcke unterhalten. 2001 kam dann der Wechsel nach Erfurt, der Wechsel von der Produktion zum Vertrieb. Zuerst in der Kürschnergasse, dann auf dem Wenigemarkt. Zeitgleich habe man am Lindenplatz in Bischleben ein altes Fachwerkhaus saniert - das 2002 zum Bienenhaus wurde. Den Imkern selbst fehle die Zeit ihre Produkte zu vermarkten, weiß Sabine Kahlenberg aus eigener Erfahrung. Man habe mit der Vermarktung eine Nische gefunden, die gern genutzt wird. In ihrem Bienenhaus werden pro Jahr inzwischen 15 Tonnen Honig umgesetzt. Verkauft werden die Honig-Erzeugnisse ausschließlich per Website (www.dasbienenaus.de) und auf Messen und Märkten - wie zur Zeit auf der Thüringen-Ausstellung und demnächst auf dem Thüringer Bauernmarkt in Elxleben.

