Eine Frau, die aus Irpin evakuiert wurde, weint und küsst eine in eine Decke eingewickelte Katze in Kiew.

Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Wie geht es den geflüchteten Frauen in Erfurt?

Erfurt. Seit einem Jahr greift Putin die Ukraine an. Was bedeutet der Krieg für Frauen? Die Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt lädt zur Diskussionsrunde.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jährt sich am 24. Februar zum ersten Mal. Über eine Million Ukrainer haben seitdem in Deutschland Zuflucht gefunden. Ein Diskussionsabend soll dem intensiven Gespräch über die Situation nach einem Jahr Angriffskrieg dienen und zugleich ein Stück ukrainischer Kultur in Erfurt sichtbar machen.

Was bedeutet dieser Krieg speziell für Frauen – in der Ukraine und auf der Flucht? Diese besonderen Herausforderungen thematisiert der Film „Oh, sister!“, der die Geschichten von sechs ukrainischen Frauen zeigt. Im Anschluss an den Film diskutiert Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt mit Kristina Antuzinska und der neuen Migrationsministerin Doreen Denstädt über Perspektiven für ukrainische Frauen in Deutschland.

Ebenso spricht Katrin Göring-Eckardt mit dem neuen Umwelt- und Energieminister Bernhard Stengele und Vertretern des Vereins ukrainische Landsleute darüber, wie die Hilfe in der Ukraine vor Ort aussehen kann.

Der Abend wird begleitet von der Kammermusik des Kyver Symphonie Orchesters und dem Kinderchor des Vereins ukrainischer Landsleute. red

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Löberstraße 12.