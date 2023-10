Ein Jahr zum halben Preis: Wie spielen, lernen und lesen für Erfurter günstiger wird

Erfurt. Nur noch zehn statt 20 Euro – das ist ein großer Unterschied, was die Mitgliedschaft in der Stadtbibliothek. Die Stadt verrät, man dieses Sonderangebot ergattern kann.

Die Einrichtungen der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt bieten zum zweiten Mal in diesem Jahr eine ermäßigte Mitgliedschaft zum halben Preis an. Jeder Besucher, der am Dienstag, den 24. Oktober eine der Stadt- und Regionalbibliotheken in Erfurt besucht, kann einen Bibliotheksausweis für die Hälfte der Jahresgebühr erwerben.

Mit Sozialausweis wird zusätzlich gespart

Auch bereits abgelaufene Bibliotheksausweise können mit einer Ermäßigung von 50 Prozent der Jahresgebühr verlängert werden. Der Einzelausweis für zwölf Monate kostet dann beispielsweise 10 statt 20 Euro, Studierende zahlen 5 statt 10 Euro, Inhaber eines Sozialausweises kostet die Jahresmitgliedschaft 2,50 Euro, der Partnerausweis ist an diesem Tag zum Preis von 15 Euro erhältlich.

Online-Archive und Sprachkurse sind inbegriffen

Eine Bibliotheksmitgliedschaft ermöglicht laut Mitteilung der Erfurter Stadtverwaltung nicht nur den Zugang zu Büchern aus allen Themengebieten. Auch aktuelle Zeitschriften, Brettspiele, CDs, und Hörbücher stehen bereit. Zahlreiche Online-Dienste, wie Press-Reader zum Lesen von digitalen Zeitungen und Zeitschriften oder der Sprachkurs Rosetta Stone, können mit einem gültigen Bibliotheksausweis bequem von zu Hause genutzt werden.

In der Bibliothek Domplatz finden jeweils um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr kurze Einführungsrunden zu den Service-Angeboten der Bibliothek statt. Die Rabattaktion gilt nur am 24. Oktober 2023 und ausschließlich für Neuanmeldungen oder Verlängerungen bereits abgelaufener Mitgliedschaften direkt vor Ort in den Einrichtungen. Online-Anmeldungen sind von der Rabattaktion ausgeschlossen.