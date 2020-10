Ein Kirchenpavillon für die Buga

Erfurt. Kirche goes Buga: Auf dem Petersberg wurde am Mittwoch Richtfest für den von zwei Erfurter Studentinnen entworfenen Bau aus Holz gefeiert.

Zimmermann Jens-Uwe Eckardt biss sich die Zähne aus am Schnapsglas. Zwei Versuche, es hoppelte unbeschadet davon, anstatt zu zerspringen. Was aber keinesfalls ein schlechtes Omen für den ökumenischen Kirchenpavillon auf dem Petersberg sein muss, für den gestern Richtfest gefeiert wurde. Das „Joint Venture“ der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM) und des katholischen Bistums Erfurt beschert der Bundesgartenschau direkt rechts neben der Peterskirche einen Andachts-, Veranstaltungs- und Begegnungsort. Kirche goes Buga – warum nicht. Das Motto „Ins Herz gesät – Kirche auf der Buga 2021“ könnte es nicht besser zusammenfassen. Es war unter den 17 eingereichten Vorschlägen das zutreffendste.