Ein Leben ohne Zucker - undenkbar

„Ist doch viel zu schade, um das anzubeißen“, sagt eine ältere Dame zu ihrer Begleiterin. Die beiden stehen im Foyer der Messe vor zwei zuckersüßen Kunstwerken. Einer Wiener Mandeltorte ganz in türkis gehalten, auf der Spitze verziert mit einer Violinistin aus Marzipan. Und eine Spanischen Mandeltorte in unschuldigem Weiß, gekrönt von einer feurigen Senorita. Angefertigt von zwei jungen Damen aus Erfurt, die ihre Leidenschaft zum Konditorenhandwerk entdeckt haben. Die Ergebnisse der Lehrlingen ihrer Innung wurden gestern beim Konditorentag auf der Messe präsentiert.

„Da stecken jeweils zwei bis drei Tage Arbeit drin“, sagt Shannon Weißenborn (18), Konditor-Azubi im ersten Lehrjahr. Was ist das drin? „Zuckermasse, Bisquitboden und Flüssigeiweiß zum Verkleben der ganzen Einzelteile. Nicht unbedingt essbar, aber auch nicht ungenießbar“, sagt ihre Mitstreiterin Isabell Köthe (19), die schon im zweiten Lehrjahr die Kunst der süßen Verführung erlernt. Die beiden Damen sind in der Bäckerei Roth in der Magdeburger Allee als Azubi angestellt.

Shannon Weißenborn hatte schon lange die Idee von einem eigenen Café. Was lag da näher, als ein Konditoren-Praktikum in der Firma Roth zu absolvieren. „Hat gepasst, ich nasche gern Süßes. Ein Leben ohne Zucker? Undenkbar“, sagt sie lachend. In der Weihnachtszeit 2018 kam sie gerade richtig, um zu sehen, dass Handwerk nicht nur goldenen Boden hat, sondern auch kraftraubend und anstrengend ist. Nach den zwei Wochen war ihr aber sofort klar, dass sie Konditorin werden möchte. Auch, weil das Team in der Bäckerei Roth so überzeugend war und auch der Spaß dennoch nicht zu kurz kam. Im August 2019 startete sie die Ausbildung. Das mit dem eigenen Café hat sich allerdings erledigt. „Ich geh da nicht mehr weg, ich will in der Bäckerei Roth bleiben. Mir gefällt’s hier“, sagt sie.

Isabell Köthe hingegen hegt den Traum eines eigenen Cafés immer noch. Sie sagt, sie habe von Anfang an gewusst, dass das ihr Beruf sei - Konditorin. „Im Büro den ganzen Tag, das wäre nichts für mich. Ich muss mich bewegen, will kreativ sein“ sagt die angehende Konditorin, die die Backleidenschaft von Mutti und Oma geerbt hat. Deren Quarkkuchen sei trotz vieler Nachahmungsversuche noch immer einfach unerreicht. Und für sie ist es ganz wichtig, jedem Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Tatsächlich, Kunden, die Kuchenkreationen kaufen, lächeln beim Verlassen des Geschäfts, hat sie beobachtet. Da weiß sie, dass es sich gelohnt hat, morgens um 4.30 Uhr aufzustehen, damit man sich pünktlich um 6 Uhr der Kuchenbäckerei widmen kann. Da ist es nicht drin, abends bis in die Puppen auszugehen. Das müssen sich die beiden jungen Damen für das Wochenende aufheben. „Wer sich wie wir darauf einlässt, den Konditorberuf zu erlernen, weiß auch, worauf er sich einlässt, dass man da wenig Freizeit hat, an Feiertagen ran muss, dass es Knochenarbeit ist“, sagt Isabell Köthe und lächelt bei der Aufzählung der Grausamkeiten. Und dann lässt sie ein Geheimnis heraus, dass man gar nicht vermutet: „Eigentlich bin ich selber gar kein Kuchenfan. Ich sitze lieber am Grill und lege mir ein Brätel auf“, sagt sie. Am wichtigsten sei ihr, dass es der Kundschaft schmecke. Und das ist für sie zweifelsfrei der Fall. Kein Vergleich zu Fertigprodukten aus dem Supermarkt. Da sei das Handwerk klar im Vorteil.

Die beiden jungen Azubi-Frauen sind sich einig: in ihrem Ausbildungsbetrieb herrscht eine Atmosphäre, die es ihnen leicht macht, dieses genussreiche Handwerk zu erlernen. Das wird ihr Chef Torsten Roth gern hören. Er hat derzeit drei Azubis - u. a. einen Bäcker - im Geschäft. Gut für die Zukunft. Alle drei haben eine Übernahmegarantie. Gute Leistungen vorausgesetzt. Aber da macht er sich keine Sorgen. Auch der Chef lässt auf seine Lehrlinge nichts kommen. Und sie danken es. Isabell kam gestern den zweiten Platz, Shannon auf den dritten. Das hat Konditormeister Roth derart gefreut, dass er die beiden süßen Wettbewerbsobjekte seiner Azubis ersteigert hat. Nicht zum essen. Sie werden künftig im Ladengeschäft ausgestellt.