Ein Lebenswerk, reich wie Erfurts Stadtgeschichte

Erfurt. Über mehr als 800 Folgen „Villen in Erfurt“ stand sein Name: Eberhard Menzel, profunder Kenner der Stadtgeschichte, ist mit 97 Jahren verstorben.

Sein erklärtes Ziel war es 100 zu werden. Eberhard Menzel blickte stets auf ein glückliches, erfülltes und erkenntnisreiches Leben zurück, doch dieses Datum hat er nicht geschafft: Am 15. November ist der Lehrer, Kunsthistoriker und langjährige Autor der TLZ-Villenserie im Alter von 97 Jahren verstorben.

Um ihn trauern nicht nur Ehefrau und Mitautorin Ruth Menzel und die drei Töchter Denise, Kathrin und Eva mit ihren Familien, Angehörige und Freunde, sondern auch die Leser der TLZ-Villenserie und -Bücher sowie des Stadtgeschichts-Magazins „Stadt und Geschichte“, deren Initiator und Chefredakteur Menzel viele Jahre war.

Ein Chronist und Forscher, Sammler und Bewahrer

Eberhard Menzel war ein Chronist Erfurts, Forscher und Publizist, war Sammler und Bewahrer von historisch Wertvollem. Er war ein Mitbegründer und Förderer des Erfurter Geschichtsvereins. Ein Unterstützer auch des Erfurter Stadtarchivs, das er mit seiner Ehefrau Ruth gern als „unser zweites Wohnzimmer“ bezeichnete. Viele ihrer gesammelten Dokumente, Chroniken und Urkunden haben sie dem Archiv lange schon überantwortet.

1998 war es, als die erste Ausgabe der Zeitschrift „Stadt und Geschichte“ erschienen, für die Menzel verantwortlich zeichnete, Themenschwerpunkte legte und Artikel beitrug. Verantwortlich zeichnete er auch für diverse Sonderhefte - etwa zu jüdischem Leben in Erfurt, zur Mühlengeschichte oder zur Friedhofskultur. Die Menzels haben die Biografien Erfurter Juden und die Geschichte ihrer Wohnhäuser erforscht. Sechs Mal reisten sie selbst nach Israel, um Bäume zu pflanzen. Ein Buch über den Erfurter Industriellen und Kunstmäzen Alfred Hess hat das Ehepaar herausgebracht.

Recherche für 846 Folgen von „Villen in Erfurt“

Eberhard Menzel war Dozent an der Kunstschule am Hügel, forschte an der Humboldt Uni Berlin, war Lehrer an der Erfurter Herderschule, später an der POS 28.

Viele Jahre war eine Zeitungsseite der samstäglichen TLZ der Geschichte von Häusern und Villen in Erfurt gewidmet, verfasst und bebildert vom Ehepaar Menzel. Insgesamt sind beachtliche 846 Folgen erschienen. Auf Grundlage dieser Serie wurden die Bücher „Villen in Erfurt“ aufgelegt, vier Bände erschienen insgesamt, der letzte im Jahr 2002. Je bestückt mit 30 Einblicken in historische Gebäude und damit Erfurter Familiengeschichten.

Ein Lebenswerk, so vielfältig und reich wie die Erfurter Stadtgeschichte, hieß es in dieser Zeitung zum 90. Geburtstag Eberhard Menzels.