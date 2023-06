Guten Morgen, Erfurt Ein veranstaltungsreiches Wochenende in Erfurt

Casjen Carl über das Brückenfest und Techno auf dem Domplatz.

Es ist so ein Wochenende wie früher. Man kann alles und nichts machen. Wobei ja selbst das Chillen – wie wir jungen Menschen sagen – auf dem Balkon, Garten oder Fernsehsessel auch nicht nichts ist.

An Angeboten, hinauszugehen, um etwas zu erleben, mangelt es am Samstag und Sonntag nicht. Und weil die Veranstaltungen sich quer durch die Stadt ziehen, ist es überall noch vergleichsweise entspannt. Wo viele Kinder sich tummeln, herrscht sowieso Frieden – wie am Samstag auf dem Anger.

Auch der viel gescholtene Norden zeigt sich relaxed – die Magdeburger wird zur Feier-Allee, wobei hier die deutlich meisten Sprachen zu hören sind. Was für das Fest spricht, nämlich ein gutes Miteinander der hier lebenden Erfurterinnen und Erfurter zeigt.

Hier waren übrigens auch Speis und Trank für einen halben Taler weniger zu haben, als am Promenadendeck.

Am Ende gab dieses Wochenende schon mal einen guten Vorgeschmack auf das in Kürze anstehende Krämerbrückenfest. Mit einem kleinen Brückenfest und Techno satt auf dem Domplatz.